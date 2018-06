Departamento de Estado de EEUU aprueba extradición de expresidente Martinelli

Según se ha informado de manera extraoficial, el exmandatario panameño sería extraditado a suelo panameño en los próximos días.

El abogado del expresidente Martinelli en Panamá, Carlos Carrillo, había revelado el pasado 6 de junio en TVN Noticias que el Departamento de Estado estadounidense tendría 60 días para decidir si acogía o no la solicitud de extradición de Martinelli.

Siendo así, se esperaba que a más tardar el 28 de julio, el expresidente Ricardo Martinelli fuera transferido a Panamá, aseguró Carrillo, quien forma parte de la defensa legal del expresidente en Panamá.

El miércoles 30 de mayo en conferencia de prensa en Miami, Florida, Estados Unidos, el expresidente Martinelli, aseguró algunos cambios de estrategias legales junto a su nueva abogada Inna Shapovalov.

Martinelli revelaba en una nota escrita a mano, que Marcos Jiménez ya no era su abogado, por lo que su nueva abogada Inna Shapovalov, tendría la misión de ventilar el tema de la extradición ante el Departamento de Estado estadounidense.

Su vocero, Lusi Eduardo Camacho, manifestó que Martinelli instruyó a que se retiraran todos los recursos presentados en la esfera legal en EE.UU., tras haber enfrentado por casi un año (12 de junio de 2016) su detención preventiva en Estados Unidos.

“La decisión fue formalizada días después, cuando los abogados presentaron en el Circuito Undécimo una moción para que la Corte de Atlanta formalizara el retiro de esta moción. Esta moción se presenta sin oposición de la Fiscalía”, detalló Camacho.

De igual forma, en el documento se aclara que este desistimiento no implica que el expresidente Martinelli acepta la extradición, por lo que la lucha se trasladaba al Departamento de Estado, como instancia administrativa.

Según la nueva abogada de Martinelli en Estados Unidos, habían razones "humanitarias y políticas" para no extraditar al expresidente panameño, ya que no hay las condiciones para que el exmandatario sea extraditado a Panamá. Sin embargo, esas aseveraciones no fueron suficientes para convencer al Departamento de Estado estadounidense.

Ahora, la defensa de Martinelli en Panamá, se preparará para establecer las nuevas estrategias frente a la extradición del exjefe del Ejecutivo panameño, señaló a TVN Noticias Sidney Sitton, uno de sus representantes legales.

La forma en la que será extraditado Martinelli a Panamá deberá ser definido por el Departamento de Estado, ya que Panamá solicitó se hiciera en un vuelo charter para evitar la exposición mediática del exmandatario.

Ahora, quedará ver las definiciones de su extradición y la fecha oficial en la que llegará a Panamá.