'Muchos cargos directivos son ocupados por personas ineptas y sin vocación de servicio ': Ulloa

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, enfocó el mensaje dado durante la liturgia eucarística de este domingo 19 de septiembre, a el don del liderazgo que debe ser entendido como servicio.

“La palabra que Dios nos regala este domingo nos ofrece elementos muy iluminadores para que podamos ahondar en esos sentimientos oscuros que se apoderan del ser humano, la envidia y la ambición que destruyen los vínculos más profundos”, dijo.

Ulloa indicó que una organización, una empresa, un país, se consolida y goza de respetabilidad en la medida en que sus cabezas han llegado a esta posición por sus méritos y tienen autoridad moral.

“Desafortunadamente, muchos cargos directivos son ocupados por personas ineptas y sin vocación de servicio y están ahí por vínculos familiares o para corresponder a favores”, apuntó.

Monseñor fue más allá al poner como ejemplo la misma vocación sacerdotal, la cual, pese a que para ingresar se han establecido procesos estrictos para seleccionar a los candidatos que desean ingresar a un seminario, o conceder la ordenación sacerdotal u ocupar cargos de responsabilidad y ser ordenados como obispos, “es también cierto que entre nosotros se filtran personas indeseables con historias de vidas oscuras y con motivaciones que están muy lejos de la buena noticia del señor resucitado”.

El poder desvirtúa el verdadero sentido del liderazgo que debe ejercerse en función del crecimiento de la comunidad, por eso quien sigue el camino de la ambición no es de fiar, solo encuentra una mínima satisfacción que pasa por ambicionar más y más, según una lógica del derecho y del mérito, pero recorriendo un camino en el que no está Jesús, agregó.

Añadió que es lamentable que actualmente se discuta más sobre poder y no sobre proyectos de nación, no se discute a dónde se va, no se piensa a dónde se tiene que ir, no se ponen a pensar a dónde hay que ir juntos, sino se discute quién tiene más poder mediático, económico y político.