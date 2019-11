Diputado 'Bolota' Salazar designado como abanderado del desfile de 4 de noviembre en Colón

La designación fue por parte del alcalde colonense, Alex Lee, y aprobada por el Consejo Municipal de la ciudad de Colón

El diputado Salazar confirmó en su cuenta Twitter que fue designado “por el trabajo incansable que he realizado en todo este tiempo”.

En las últimas semanas, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) ha estado en la palestra pública primero por unas declaraciones en el Pleno legislativo, donde indicó la actual Asamblea es la que “menos plata tiene, de los últimos tiempos, porque aquí se ganaba mucho más plata antes que ahora. ¡Dios mío, qué mala suerte tuve yo en llegar en este momento!”.

Alex Lee (@HA_AlexLee), alcalde del distrito de Colón, indica por qué fue escogido el diputado Jairo Salazar (@JairoBolotaC3) como abanderado del 4 de noviembre.

Días después, en medio de las protestas contra las reformas constitucionales y donde manifestantes pedía ingresar a la Asamblea, el diputado Salazar expresó que no podía entrar por ser “gais”, en alusión a miembros de grupos del movimiento LGBTIQ, que protestaban.

"No ¿Por qué vamos a dejarlos entrar a ellos, porque son gais? y por qué no dejan entrar al pueblo entero. No ellos son gais, ellos son gais y ellos no pueden entrar", indicó Salazar sobre la petición de los manifestantes.

Estas últimas declaraciones fueron cuestionadas hasta por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo.