El mayor incumplimiento se presentó en la categoría y el calibre de la cebolla en 19 marcas importadas, entre las que destacan 17 marcas procedentes de Estados Unidos de América, entre las cuales 7 marcas no cumplían con la declaración de la fecha de cosecha, 7 marcas no declaraban lote y 4 no informaban fecha de empaque.

El Reglamento Técnico 52-2017 establece que el empaque de cebolla debe contar en su rotulado con la siguiente información: categoría y calibre, fecha de empaque, fecha de cosecha, país de origen, peso neto, nombre y dirección del suplidor, naturaleza del producto “cebolla” si el contenido no es visible y lote.

Cabe destacar que el incumplimiento al reglamento se registra a través de actas de verificación que supone la apertura de un proceso administrativo sancionatorio ante la Autoridad.

La Acodeco seguirá verificando tanto la cebolla nacional como la importada, haciendo cumplir el Reglamento Técnico 52-2017, en conjunto con las demás autoridades competentes