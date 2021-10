La concurrencia de peregrinos bajó en horas de la noche en Portobelo, donde se celebra la fiesta del Cristo Negro Nazareno. Las puertas de la Parroquia San Felipe se cerrarán a partir de las 10:00 p.m.

Las primeras misas en la Parroquia San Felipe de Portobelo tuvieron mayor cantidad de público, en especial la de las 5 a.m. y 7 a.m., para las 11 de la mañana. Se tomó la decisión de sacar a los feligreses que no lograron entrar por el tema de los aforos.

La imagen del Cristo Negro fue sacado del nicho para colocarla en el centro del templo para permitir una mejor visual de los peregrinos, luego de caminar kilómetros para rendirle respetos al Nazareno.

En este 2021 no hubo procesión, por la medidas de bioseguridad de las autoridades de salud.