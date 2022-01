Desde muy temprano este lunes 31 de enero, iniciaron las celebraciones religiosas en honor a san Juan Bosco, en la basílica menor en Calidonia, ciudad de Panamá, donde hoy se conmemora su día en medio de medidas de bioseguridad.

Desde ayer, cientos de personas han pasado de forma ordenada al patio de esta basílica para venerar la imagen del santo patrono de la juventud y su reliquia insigne, que se trata del brazo derecho de Don Bosco, traído desde Turín, Italia, tal como explicó el sacerdote César Lacayo.

Vea también: Devotos veneran imagen y reliquia de Don Bosco en el patio de la basílica menor

En el patio se instalaron vallas para organizar la entrada y salida de los feligreses.

Este lunes continuará la entrada de personas al patio, siguiendo las medidas.

Las procesiones no están permitidas debido a la situación del COVID-19 en Panamá.

En un año sin pandemia podrían ingresar a la misa más de 1,000 personas, sin embargo, este año solo se permiten 300.

Vea también: Imagen de Don Bosco y reliquia serán expuestas en el patio de la basílica desde el 30 de enero

A la entrada de la basílica hay personal de distintas organizaciones haciendo cumplir las medidas.

Devotos entrevistados dijeron que desde hace muchos años han puesto su confianza en la intercesión de Don Bosco.

Se espera que las eucaristías se realicen en varios horarios: 6:00 a.m., 7:30 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 mediodía, 4:00 p.m. y la última a la 5:30 p.m.

Con información de Fabio Caballero