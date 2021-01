Diálogo sobre la Caja de Seguro Social y las pensiones llegará en un ambiente de dudas y falta de informes

Por María De Gracia (Periodista)



El próximo lunes18 de enero debe iniciar el proceso para un diálogo sobre la Caja de Seguro Social. Así lo anunció el presidente Laurentino Cortizo, el pasado 4 de enero, en la Asamblea Nacional. Sin embargo, existe preocupación por la falta de información.

Hasta el momento solo se ha dado a conocer que los temas a tratar se centrarán en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como la incorporación de los trabajadores informales y su gestión administrativa. Se esperaba que la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) diera recomendaciones sobre el programa de pensiones, pero, esta semana se conoció que optaron por no emitir un informe.

"Las observaciones de la Contraloría se reciben, creo que el jueves, sobre las corridas actuariales del 2018, no las del 2019. Así que ver si la Junta Directiva quiere o no dar una recomendación, realmente es injusto porque no es no querer, es que no tienes las cifras reales y realmente vamos a estar tomando una decisión o dando una recomendación en base a cifras inciertas", señala Aida de Maduro, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Para el exdirectivo de la CSS, Carlos Abadía, señala que ir a un diálogo sin claridad de cifras, sin aspectos técnicos realmente genera muchas dudas y hay que pensar que se quiere "patear" la pelota nuevamente. Indica que lo sucedido en la Junta Directiva, el 8 de enero donde no aprobaron las recomendaciones para ver como se extendían las reservas, deja aún más dudas.

Cortizo dijo que se deben buscar opciones a corto y mediano plazo que no involucren medidas paramétricas, por lo cual se debe ser creativos, pero no ha dado mayores detalles. Aseguró que el proceso iniciará definiendo la hoja de ruta, fijando la fecha de presentación de los estados financieros y corridas actuariales y la propuesta de integrantes de la Comisión Nacional correspondiente.

"Mirar las medidas paramétricas, yo estoy convencido que debería ser la última opción. Podemos resolver problemas administrativos, de ejecución, antes de aplicar mayores sacrificios a los asegurados", opina Alexander Pineda de la Asociación de Pacientes con Insuficiencia Renal.