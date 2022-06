“Agotarán todas las vías dentro del partido”, así reaccionó la diputada Yanibel Ábrego, luego de conocer los resultados de la resolución del Tribunal de Honor y Disciplina de Cambio Democrático, que este lunes 13 de junio, decidió ordenar la expulsión y revocarles el mandato tanto a ella, como a otros 14 miembros por “traición”.

Ábrego argumentó que, dentro de Cambio Democrático se les ha violado todo el debido proceso, "un proceso viciado y lleno de ilegalidades".

“Sin duda agotaremos todas las vías porque eso es lo que establece el proceso en el partido y luego iremos ante el Tribunal Electoral, donde tenemos la certeza que en estricto derecho vamos a ser escuchados y nos vamos a defender”, advirtió.

La diputada agregó que el presidente del colectivo, Rómulo Roux, se inventó la expulsión porque tiene que ir a una primaria y no quiere una competencia, supuestamente porque “tiene miedo de enfrentar a este equipo en las urnas”.

Añadió que en democracia se tiene que aceptar la decisión de las mayorías, pero en CD, "actualmente hay una dictadura que si tu no me ayudas entonces te expulsamos”, lo que no permitirán.

Agregó que son ellos los que representan a las bases y la mayoría del partido y tienen el cariño de las personas, "cosa que Roux no ha logrado".