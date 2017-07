Diputado Arrocha justifica el apoyo a Yanibel Ábrego y culpa al PRD

El apoyo de la bancada del Partido Panameñista a la candidatura de Yanibel Ábrego se dio tras agotar todas las vías y no lograr un consenso con los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), asegura Jorge Iván Arrocha.

El panameñista Jorge Iván Arrocha, quien votó por Yanibel Ábrego, justificó a su partido y reconoció que ayudaron a ganar a la diputada del CD y culpó al Partido Revolucionario Democrático (PRD), porque al final no hubo consenso.

Reiteró que los diputados panameñistas tenían las intenciones de apoyar a algunas de las tres personas que sonaban en el PRD para la presidencia del parlamento.

Arrocha ha explicado que la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) no ha sido un tema sencillo y el precio que pagan es el cansancio y reclamos de la sociedad en general quienes ya no quieren ver a los integrantes del legislativo en las peleas de todos los días, sino buscando la creación de las mejores soluciones en beneficio de los panameños.

El diputado del distrito de Penonomé aseguró que lo que ha pasado con el PRD son cuestiones de intereses personales de ellos y no han entendido que tienen que deponerlos en beneficio del pueblo.

Por otra parte, también mencionó que hubo diputados del PRD que se reunieron en la sede del CD para intentar obtener el voto de los nueve leales.

Sobre la conformación de las comisiones, espera que a más tardar la próxima semana se tenga lista la organización de las comisiones, para avanzar lo más que se pueda en la aprobación de leyes.

Donaciones

Arrocha ha dejado claro que en la bancada del panameñismo están dispuestos a acatar la decisión del fallo de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al tema de las donaciones.

Arrocha vaticinó que los diputados panameñistas no seguirán dando donaciones a pesar de que hay facciones de otros partidos que si creen en esta figura y buscarán los mecanismos para que se puedan seguir otorgando.