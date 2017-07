Leandro Ávila asegura que diputados no deben ser miembros del CEN

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila, se refirió a su ausencia a la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN), y aseguró que “son cosas de la vida”.

“Si mi voto sirve para elegirte a tí, por qué tu voto no sirve para elegirme a mí”. Agrega y que fue la razón por la que habilitó a su suplente, quien tenía la potestad de tomar la decisión que mejor le parecía.

Dijo que ahora una dama va a dirigir la Asamblea Nacional (AN), con todas las consecuencias que eso pueda tener, porque la mayoría de las personas que trabajan allí pertenecen al PRD.

Por otra parte, asegura que después de todo lo que ha pasado, su conclusión es que los intereses de la AN y del diputado son unos y los del partido son otros y está convencido de que si eres diputado del PRD, no debes ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Explica que desde el poder del CEN se arropan para apretar y lograr sus objetivos y cree que hablar de revocatoria y sanciones disciplinarias después de la instalación de la nueva Junta Directiva de la AN a quienes no siguieron la línea, no le hace bien al partido.

Sin embargo, recalca que los parlamentarios deben ir a la AN con la mentalidad de que se tienen que poner al servicio del Panamá y los temas internos se deben superar.

“Decidí no acudir por primera vez en trece años y por eso habilité a mi suplente”, afirma Ávila y recordó que en el 2014 votó por el diputado Benicio Robinson para que se sentara como vicepresidente de la AN y ese mensaje queda claro. “Si yo no podía ser presidente, entonces para qué quieres mi voto”.

Sostiene que no se le deben poner piedras en el camino a los copartidarios porque al fin y al cabo lo que traen son resentimientos.

Beca Universal

El diputado Ávila expresó que de un total de 557 escuelas privadas que hay Panamá, al menos 106 van aumentar el costo para el próximo año.

Considera una viveza toda la polémica que se ha generado con los directores de escuelas privadas, porque están utilizando el tema del aumento de salario a los docentes del sector público para incrementar los costos, cuando en la práctica no se les equipara el salario a los profesores de los centros educativos del sector privado.