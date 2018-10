Diputado Barría cuestiona a Gustavo Him por proyectos turísticos de Panamá Norte

Barría cuestionó al administrador de la ATP, Gustavo Him, al momento que este solicitaba a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partidas.

“No me salga con el cuento que en el presupuesto de 2019, tienen plata en este presupuesto y no es legal que no la quieran usar”, expresó Barría a Him.

El diputado aseguró que se siente engañado por la ATP y que procederá pronto a informar en su circuito 8-9 (Alcalde Díaz, Caimitillo, Chilibre, Ernesto Cordoba y Las Cumbres) sobre los temas relacionados al proyecto.

“Ese muerto no lo cargo yo, sino que lo cargue quien lo mató”, indicó Barría, quien aseguró que el Plan de Desarrollo Turístico de Panamá Norte, tiene asignado $3 millones de dólares.

El administrador de la ATP manifestó que por ley, no puede aprobar proyectos mayores de 300 mil dólares y que es potestad de la Junta Directiva de la Autoridad.

“Yo tampoco soy un chiquillo diputado. No sé si conoce el organigrama, no somos un ministerio”, le respondió Him a Barría.

“Me parece perfecto los proyectos (…) pero no soy yo quien toma la decisión de que se licita y que no. No puedo hacer nada si la junta directiva no quiere aprobar”, aseguró Him.

“Ellos votaron que no estaban de acuerdo con su proyecto. Yo que puedo hacer”, manifestó Him, que le afirmó a Barría que los $3 millones para el proyecto están intactos, pero deben ser aprobados.

El diputado pidió el nombre de los miembros de la junta directiva de la ATP, que votaron en contra del proyecto, para demandarlos.

Con información de Meredith Serracín.