Diputado Domínguez: 'Odebrecht no puede manejar precios de una licitación'

El diputado del partido Panameñista José Antonio Domínguez, manifestó que si en Panamá se desarrolla un proceso de licitación limpio y transparente para la ampliación de la Línea 1 hasta Villa Zaíta y del ramal de la Línea 2 hacia al Aeropuerto Internacional de Tocumen, Odebrecht no ganaría.

Lo anterior tras conocerse sobre el interés de la constructora brasileña de participar en la licitación de esos dos proyectos. Actualmente Odebrecht no tiene impedimento para participar en licitaciones en Panamá.

Domínguez explica que impedir a una empresa que participe, no teniendo la justificación debida, puede ocasionar que el Estado sea objeto de demanda.

Sin embargo, Dominguez aseguró que Odebrecht no podría manejar los precios de los proyectos, como sí lo pueden manejar otras empresas y a su juicio tienen “ muy cochados” a sus colaboradores y no van aceptar que se le bajen los salarios.

La única forma en la que Odebrecht podría ganar un proyecto, sería arreglando el pliego de cargos para que en la parte técnica “ el saco quede a su medida” para que ganen y así no tengan problemas a la hora en que se ven los precios.

Domínguez asegura que aunque Odebrecht ha desarrollado múltiples proyectos en Panamá, no es la única que tiene experiencia.

Embajada de China en Amador

El diputado se ha referido al otorgamiento de terrenos en Amador, para que se instale la embajada de China y asegura que se trataría de una aberración, porque a Panamá le costó mucho, ser soberanos en la zona del Canal.

Espera que la información que ha circulado no sea cierta y que se trate de bochinches o rumores, porque de lo contrario estará radicalmente en contra y haría lo que sea necesario para impedir que suceda.

Dijo que en la actualidad no hay ni una sola embajada en la rivera del Canal de Panamá y a China se le quiere otorgar un terreno en la entrada, eso no puede ser y no se puede permitir.