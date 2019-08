Vásquez explicó las razones de su abstención de voto en la escogencia del contralor

Vásquez, manifestó que desde un inicio, él y la bancada independiente se sentían preocupados, debido a que no recibieron ni la mitad de los perfiles de los aspirantes, y no sólo eso, el mismo día se anunció que se reducía el tiempo para examinar los documentos a 30 minutos -decisión de la cual dijo en ese momento no estar de acuerdo - por lo que se retiró de la Comisión de Credenciales, que en menos de 10 minutos hizo un documento que declaró a todos los candidatos como elegibles.

Debido a esto, el diputado habló personalmente, con el nuevo Contralor Gerardo Solís, y le comentó que "las cosas no podían hacerse así", sobretodo después de las miles de críticas que escuchan a diario en la Asamblea, de las acciones del contralor Federico Humbert.

Luego de explicar la situación, el diputado instó a las personas a recordar el artículo 279 de la Constitución que reza "que la Contraloría es un órgano independiente".

Sin embargo, a pesar de no estar de acuerdo con la decisión, le reiteró al nuevo contralor, que l o más importante es lograr la fiscalización de los fondos públicos y alejar a la política de ellos.

El diputado aprovechó para comentar que el anteproyecto de ley que presentó recientemente ante el pleno de la Asamblea, tiene como objetivo principal, eliminar la prueba idónea como elemento fundamental para poder investigar a un diputado.

Según Vásquez, el anteproyecto no protege a nadie, ya sea persona natural o jurídica, sino que lo único que busca es que no se tenga "miedo" a investigar a los diputados o a cualquier persona que tenga que rendir cuentas.