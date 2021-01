Diputado Vásquez reprocha a Cortizo por no hablar de la vacuna en su informe al país

El informe a la Nación presentado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo el pasado 2 de enero sigue generando reacciones.

El diputado independiente, Juan Diego Vásquez cuestionó al mandatario por no tratar temas de importancia para el país como la llegada de la vacuna contra la COVID-19 y la corrupción.

Vea también: Informe a la Nación: Cortizo arremete contra gobiernos pasados y reitera plan de recuperación económica

Agrega que, el presidente no ha podido decir con claridad como se ha visto en otros países, la fecha de la llegada de las vacunas.

Cuestiona que no hay claridad y no se dice quién es el culpable de que hasta ahora no hay vacuna cuando en otros países ya ha llegado y llevan varias rondas de vacunación. “El presidente debió explicarlo.

Para el diputado independiente, las compañías que venden las vacunas tienen una planificación y califica de error lo que está pasando con el manejo de este tema por parte del actual gobierno, cuando hace semanas hablaron de que se había invertido millones para conseguirla.

Considera que, además, hay falta de claridad con el tema de qué sucederá después de la cuarentena en Panamá y Panamá Oeste.

Alega que los números van a la baja y dejan claro que, “el presidente no tiene plan, la economía del país no tiene un plan".

Además, cuestionó que el presidente no tratara temas como la corrupción y la seguridad que afectan al país.