Diputado Vásquez advierte que Presidencia concentra toda la jurisdicción de las APP

Las APP son contratos en los que una o varias empresas privadas, denominadas sociedad titular de la Asociación Público-Privada lleva a cabo un servicio o construye una infraestructura que luego esa sociedad va a administrar por el periodo de contrato que puede llegar a ser hasta de 30 años prorrogables por 10 años más.

Explica que el ente rector como fue propuesto por el Ejecutivo, estaría conformado por cinco ministros y por el contralor de la República que no vota y que solo tiene derecho a voz.

En segundo debate en la Asamblea Nacional había una propuesta que incluía a un diputado dentro del ente rector, pero no prosperó.

Expresó que sería "innovador" que un diputado forme parte de un ente rector de APP. Inclusó argumentó que en el Legislativo estaban inspirados en formar parte del ente rector, para ejercer una labor de fiscalización.

El parlamentario mencionó que el ministro de la Presidencia concentra toda la jurisdicción de las APP, ya que dirige el ente rector, además, en el Ministerio de la Presidencia queda alojada la Secretaría Técnica de las APP, por ende, en Presidencia se redactarían los proyectos, se va a dar el aporte técnico y se va a decidir qué se aprueba y qué no.

A juicio de Vásquez es una concentración peligrosa de poder para el Ejecutivo, desde la Presidencia que es un ministerio político.

En el proyecto de ley, ha quedado establecido que el Ministerio de la Presidencia va a acaparar la mayor parte del poder de las APP, lo que está denominado por los organismos internacionales como un riesgo, porque se trata de un ministerio que no es técnico, sino político.

Pero al Estado también se le debe asegurar una ganancia para que luego de los años que dure el contrato, el Estado recupere ese bien, para ofrecerlo a los panameños, con los mejores gastos posibles.

Según el diputado Vásquez, ese concepto de las APP no es propio de Panamá, sino que se trata de un modelo que se utiliza a nivel mundial y se crea con el objetivo de inyectar dinero en un país cuando le hace falta.

Recordó que tal como lo ha dicho el Banco Mundial, se trata de un concepto que puede ser tanto bueno como malo y que no cierra la puerta a la posibilidad de utilizar el dinero para mal.

Por otra parte, mencionó lo relacionado a la inhabilitación de empresas por casos de corrupción, asegurando que lastimosamente Panamá luego de los serios, graves y constantes casos de corrupción en infraestructura pública, no ha sabido cerrar o ni siquiera iniciar el ciclo regulatorio en el que se tiene que legislar para proteger al país.

Dijo que ha habido una serie de empresas que confesaron o que fueron parte de un acuerdo de colaboración eficaz, con el Ministerio Público (MP), entidad que no jugó su papel.

Afirmó que en el caso de Odebrecht no se pudo condenar y no se buscó al pez más delgado para encontrar al más gordo, sino que se dio con el pez gordo, que aceptó que se pagaron coimas. Aseguró que en Panamá los acuerdos de pena no funcionan.

Negó que si se llega a aprobar la inhabilitación de empresas que hayan confesado haber participado en actos irregulares no quedarían empresas para licitar con el Estado, porque hay una buena cantidad que sí hacen las cosas bien.

En Panamá lo que se ha aprobado es que las empresas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, podrán licitar con el Estado después de un periodo de diez años.

Cambios al reglamento interno

Espera que el presidente de la Asamblea Nacional, cumpla el compromiso que adquirió al iniciar el periodo con los cambios al reglamento interno y que la clave para llegar a un consenso es debatirlo.

Además manifestó que, las diferentes propuestas que existen referentes al mismo tema sean aglutinadas en una sola propuesta.