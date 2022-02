Para el diputado independiente Gabriel Silva, el cuestionado fuero electoral, otorgado como protección jurídica a toda persona que aspira a un cargo electoral o dentro de un partido político, limita que sean investigados por delitos y hoy día, no tiene razón de ser porque debilita la democracia.

Recientemente los diputados que componen la bancada independiente presentaron una propuesta que busca derogar este artículo que para muchos representa un privilegio.

Para Silva, el fuero penal electoral, además, debilita el sistema de justicia y permite que, en ocasiones, que personas sin escrúpulos e incluso hasta delincuentes, aspiren a la política no para ganar un cargo de elección popular simplemente, para ampararse en este recurso y así sea más difícil investigarlo y dilatar procesos.

Destacó que es importante que, como país, se puedan elegir personas que no se amparen, que no se escuden con pruebas idóneas, sino que, al contrario, sean personas transparentes, que no tengan “cola de paja” y que si están siendo investigados se quiten todo foro y realmente vayan a un tribunal como cualquier otro ciudadano.

Dijo que, ya con anterioridad habían tratado de que este recurso fuera eliminado, se planteó durante la discusión del Código Electoral y también se demandó ante la Corte Suprema de Justicia.

Adelantó que, se presentarán todos los proyectos de ley que Panamá se merece, para que el fuero penal sea eliminado y buscarán presionar con el apoyo de la ciudadanía pese a que no cuentan con los votos en la asamblea.

Según Silva, como bancada independiente han presentado más de 10 proyectos anticorrupción y el presidente, Laurentino Cortizo, propuso durante promesa campaña presentar varios, pero hasta la fecha no lo ha hecho.

Este cuestionado recurso sale a la palestra pública nuevamente, tras la certificación de fuero penal del expresidente de la República, Ricardo Martinelli y que paralizó hasta mayo la audiencia preliminar por el caso New Business.