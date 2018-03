Diputados justifican planilla '080' de contratos personales

“El diputado no puede manejar planilla. Es curioso que esto surja en estos momentos que hubo rechazo de las magistradas y está pendiente la ratificación de las nuevas designaciones que aún no se hacen”.

Castillo explicó que la Contraloría tiene una oficina de control fiscal dentro del propio edificio de la Asamblea, mientras que por otro lado, todos los nombramientos sean por decreto o contrato, van a la Contraloría General de la República para su refrendo.

"Las planillas pasan por la Contraloría, se confeccionan cada 15 días. Ahora, el tema de asignar funciones es una responsabilidad única de quien devenga un salario, con la responsabilidad de atender un horario, un servicio o un trabajo", aseveró Castillo.

El diputado perredista, manifestó que la propuesta de aumentar la partida que se le asigna y que se discutía en la Comisión de Presupuesto, es porque "habían contratos de 6 meses que creaban incertidumbre en las personas, y con la planilla 080, se le daba una continuidad si el diputado lo considera pertinente porque es un personal adscrito para que colabore con él en las responsabilidades que tenga, ya sean administrativas, en la Asamblea o de carácter comunitario dentro del circuito".

Castillo justificó el pago a estos "funcionarios" quienes atienden en su caso, temas religiosos, salud y educativos, como "personal de apoyo".

"El tema no es si es función o no, en mi circuito yo atiendo mi curúl y no registro ausencia, lo que quiere decir que cumplo con mi labor, pero la comunidad te exige y es quien te elige y también tienes que responder a ella independientemente de si hay juntas comunales, porque no tienes idea de cuántas peticiones tengo, que si busco vía institucional no les llega y tengo que responderselas yo", puntualizó.

El miércoles 4 de abril sería la fecha en que podría darse la presencia en la Asamblea Nacional del contralor Federico Humbert para iniciar las auditorias.