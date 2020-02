Minera Panamá informó que no atenderá citación de diputados para responder preguntas sobre ingresos y aportes al Estado. Señala que constitucionalmente no está obligada a responder el llamado de la Asamblea.

Luego que la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional advirtiera a los directivos de la empresa Minera Panamá que podrían ser conducidos por miembros de la Policía Nacional si no atienden la tercera citación que realizaron los diputados.

La empresa respondió a través de un comunicado que no asistirá, porque no está obligada. Señala que, según el Artículo 161 de la Constitución, solo pueden citar a las empresas mixtas donde el Estado tiene control accionario, financiero o administrativo. Lo cual, asegura, no es el caso de Minera Panamá.

Los diputados explican que la citación se basa en lo que autoriza el reglamento interno de la Asamblea, que es Ley de la República.

“ Cualquier comisión permanente o de investigación podrá emplazar a toda persona natural, o al representante legal de una persona jurídica, para que rinda declaraciones verbales o escritas, que podrán exigirse bajo juramento sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la Comisión adelante. Una empresa no le puede decir a los diputados que la Constitución no dice eso”, declaró el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.

La Comisión de Economía aprobó el pasado miércoles que realizará un tercer llamado a Minera Panamá.

“ De no presentarse en la cita, vamos a tener que conducirlos con una boleta. Desde el año pasado hemos estado enviándole citaciones y ellos nos han estado evadiendo”, detalló Cenobia Vargas, presidenta de la Comisión de Economía.

En su comunicado, Minera Panamá indica que invita a los diputados a la mina, con el objetivo de que puedan ser testigos de la inversión y los beneficios socioeconómicos.