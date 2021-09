“La Asamblea está controlada por un grupo del Partido Revolucionario Democrático, no sé qué espera el pueblo para reaccionar”, así opinó el exdiputado panameñista, José Antonio Domínguez, ante las modificaciones realizadas en días pasados al paquete de Reformas Electorales, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Para Domínguez, a los diputados del PRD, mayoría de los que conforman esta comisión "no les importa el país, solo les importa su futuro y su bolsillo y si de verdad les importara el país, hace rato hubiesen hecho caso a los reclamos del pueblo y estuvieran actuando de otra manera".

“No de la manera impositiva, que mi juicio, ya raya lo ilegal”, enfatizó.

Sobre el tema de la rendición de cuentas y el informe de gastos, punto que fue eliminado del documento que se debate, Domínguez indicó que el que no la debe no la teme, además que el presentar este informe debe ser una orden explicita de parte del pueblo, que debe estar seguro de que quienes se están sentando en estos puestos no tienen nada que enfrentar ante la justicia panameña.

También se refirió al fuero electoral, del cual dijo que, como lo han llamado muchos este es “exclusivamente impunidad” por un periodo de tiempo que luego de ser electos se extiende por la manera en que se ha estado manejando entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional.

Añadió que, “sería llover sobre mojado”, que las actuaciones sean distintas a las que pide la ciudadanía, teniendo en consideración que quienes son electos no son personas integras, realmente capacitadas y con el verdadero propósito de buscar lo mejor para un país; pero de ello también tiene culpa el mismo pueblo porque “sigue escogiendo a esos maleantes”.

Recalcó que el clientelismo se acaba en el momento en que los ciudadanos dejen de escoger a este tipo de personas.

Según Domínguez, el presidente de la República, Laurentino Cortizo nunca ha tenido dominio sobre la bancada del PRD, por el contrario, es la bancada quien lo domina a él.

Domínguez advirtió que no se está ni cerca de lograr un arreglo dentro de la Asamblea y cada día más Panamá se avecina a ser similar a Venezuela.