Director de Capac destaca que la industia de la construcción se mantiene a la baja

Detalló que de acuerdo con el mismo estudio, hay cerca de 40 mil trabajadores menos, las ventas intermediarias decrecieron rápidamente y que los préstamos interinos para la construcción e hipotecarios para la compra se mantienen en la misma situación.

Y en una comparación de los metros cuadrados de construcción entre los últimos dos periodos, se ha podido comprobar que hay 25% de permisos de construcción por debajo del promedio de los últimos años.

“ Hay proyectos de oficina y locales comerciales que no se están vendiendo y si eso no significa que la industria está a la baja, alguien tiene que reinventar los parámetros de medición…”, expresó Rodríguez.

Detalló que los trabajadores de la construcción, aparte de su salario, donde el mínimo son B/800.00, gozan de un incentivo de asistencia y otras bonificaciones que representan el 80%.

Recalcó que el Suntracs tiene como estrategia los extremos en todos los aspectos, ya que en su propuesta del pliego aspiraron al 100% de incremento y ante la presión de que la Capac diera una propuesta, ofrecieron el mínimo posible.

Estima que si el Suntracs se mantiene en el extremo, la huelga podría " durar lo que tenga que durar".

Sin embargo, Rodríguez aclara que se sabe que esos no son los números, ya que se debe resolver en una negociación.

Dijo en Noticias AM que el Suntracs no está pensando en las personas que compran una vivienda ya que cada vez, más gente no puede comprar una casa.

También aclaró que los trabajadores de la construcción no son de Suntracs, sino de la Capac que es quien contrata.