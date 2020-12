Director del Idaan advierte que Arraiján es una 'bomba de tiempo' por su crecimiento acelerado

El director general de la entidad, Guillermo Torres, señaló que se están realizando trabajos en el tanque de reserva, se firmó una contratación para la adquisición de cuatro bombas, dos de ellas se instalarán en la estación de agua cruda y dos en la estación de bombeo de agua tratada, lo que ayudará a la eficiencia de la planta.

“Estas cuatro bombas se han adquirido por un monto de 4 millones 737 mil 459 dólares y serán entregadas en 532 días”, manifestó Torres.

Explicó que casi el 80 % de la población en la capital se beneficia de este proyecto, además, se trabaja para dotar de agua a las comunidades de Chilibre, que llevan más de 40 años con el problema de abastecimiento.

Torres señaló que ayer se encontró una tubería que data de los años 70 que está conectada a la tubería de 66 pulgadas, lo que permitirá que se introduzca mayor cantidad de agua hacia Chilibre y ampliar el rebombeo al tanque de Pedregal, eso ahorrará parte del trabajo que se tenía que hacer.

Arraiján, una segunda bomba

El director del Idaan considera que Arraiján es una segunda bomba de tiempo por el crecimiento acelerado que mantiene, y los desarrolladores de residenciales venden un sueño de tener agua 24/7 y un sistema de sanitario excelente, pero en seis meses colapsan.

“Ya he dicho que no voy a firmar ningún permiso de construcción y ampliación de barriadas hasta que ellos no cumplan con las exigencias que planteamos y hasta que no se culmine el proyecto de la planta potabilizadora de Arraiján, todos los proyectos nuevos tendrán que perforar pozos profundos de tal forma que garanticen el agua”, concluyó Torres.