Directora de la Antai cuestiona manejo presupuestario en la Asamblea

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, cuestionó el manejo en el presupuesto de la Asamblea Nacional (AN).

Maytín asistió este miércoles 26 de septiembre a la Comisión de Presupuesto de la AN, donde sustentó los $2.5 millones que requiere como parte del presupuesto de la vigencia fiscal 2019.

La directora de la Antai, señaló que "en su planilla no tiene parientes, no paga la planilla de la clínica de su esposo, ni alquila autos”. “Yo no ando comprando ni alquilando autos, ni alquilando drones, hacemos uso racional de nuestros recursos”. Aseveró.

“Aquí hay diputados que tienen a más personas en su panilla 080, que los funcionarios que tenemos nosotros en la Antai, que somos 44 servidores públicos para un tema que es a nivel nacional”, destacó.

Proceso disciplinario

En cuanto al proceso disciplinario para la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, por no haber dado a conocer las planillas 080 y 172, Maytín manifestó que está culminando el proceso administrativo sancionatorio.

Esto sería “correspondiente a la multa por no haber entregado esa información y estamos por finiquitar ese proceso que sabemos va a terminar en la Corte Suprema de Justicia y serán ellos los que digan, si la Anati es un ente idóneo o no, para poner una multa por no cumplir con la Ley de Transparencia”.