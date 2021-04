Dirigente estudiantil dice que 'no están aprendiendo lo necesario' y pide 'calidad educativa'

Con el tema del retorno a clases semipresenciales se han escuchado las voces de educadores, el Ministerio de Educación (Meduca) y padres de familia, pero los actores principales, los estudiantes también tienen derecho a que se conozca qué opinan sobre esta situación.

Ayer, mediante Decreto Ejecutivo se reglamentó el retorno a las clases semipresenciales en el segundo trimestre.

Kevin Barbato, dirigente estudiantil y representante de los estudiantes ante el Consejo Permanente Multinacional Para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme), dijo en Noticias AM, que reciben con agrado la decisión del Consejo de Gabinete para retornar a los colegios, “una necesidad para nuestros estudiantes más vulnerables, graduandos, con necesidades especiales y los más pequeños”.

Agregó que el distanciamiento les hace daño a estos estudiantes y no los deja adquirir el conocimiento necesario.

Según Barbato, hay estudiantes con problemas de conectividad por no contar con equipos tecnológicos y también las guías didácticas, una responsabilidad del Meduca.

Alega que el Meduca debe hacer pruebas diagnósticas a los estudiantes graduandos porque a su juicio, no están saliendo con los conocimientos necesarios para pasar a la vida universitaria.

El dirigente estudiantil sostuvo que es importante garantizar que los padres de familia tomen acción en esta situación.

Barbato indicó que no todos los docentes tienen el dominio de las plataformas y las clases no están siendo efectivas. “Los estudiantes no estamos aprendiendo lo necesario”.

Explicó que este tema de las clases semipresenciales ha traído diversas posiciones y conflictos, sin embargo, no se ha garantizado la calidad educativa en cualquiera de las modalidades utilizadas.

Barbato recomienda al Meduca aplicar estudios censales a los padres de familia y capacitar en protocolos de bioseguridad para el retorno.

Confirmó que como estudiante está de acuerdo con el regreso a clases, principalmente por los grupos vulnerables y que se garantice que los alumnos se mantengan y no haya deserción escolar.