Dirigente magisterial rechaza propuesta de Varela de enviar docentes a Jordania

Juan José De La Lastra, de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve) manifestó en Noticias AM su preocupación tras el anuncio del presidente Juan Carlos Varela en su más reciente viaje, de enviar docentes panameños a enseñar idiomas a niños refugiados en Jordania.

De La Lastra destacó que, a pesar de que el Presidente habla de un apoyo humanitario, no se puede dejar de lado, los conflictos que se dan en esa región.

Cuestiona si el enseñar idiomas en ese país es lo más importante en estos momentos, por lo que resaltó que no está de acuerdo con exponer la vida de sus compañeros, que serían enviados a esa región.

También se pregunta por qué si no hay la cantidad necesaria de profesionales en el país, cómo se decide que se tiene la capacidad de enviar a otro país profesionales, lo que no coincide con la realidad.

Resaltó que en Panamá hay problemas con el sistema, sobre todo en la calidad y cobertura.

“Si hacemos una resta sencilla de la cantidad de estudiantes que están en las escuelas versus la población estudiantil, según el último censo, tenemos 162 mil estudiantes que no están siendo captados por las escuelas”, mencionó.

El dirigente magisterial preguntó si esos docentes panameños que serán enviados, realmente harán la diferencia, pues consideró como una “incongruencia e improvisación” lo dicho por el Presidente de la República, porque siempre Panamá cuando ha enviado apoyo, lo hace basándose en indicadores y elementos técnicos, que realmente ayudarán.

Leche con acentuado sabor a Omega 3

Sobre el sabor en la leche Omega 3 que se distribuye en las escuelas, De La Lastra destacó que ese tema le parece una “improvisación”. El Ministerio de Educación (Meduca) no ha hecho las consultas correspondientes a disposiciones normativas, como la guía de cómo debe ser la fortificación para que se dé un buen desempeño del estudiante.

El Omega 3 no es un micronutriente, no aparece en la lista de complementos alimenticios, es un ácido graso que el cuerpo humano no lo crea, pero está presente en el infante durante primeros meses. Destacó que un alimento debe cumplir con los requisitos para fortalecer el organismo de los niños.