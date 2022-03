Con un nuevo reto, luego de dos años de clases virtuales y reinventarse desde sus residencias, docentes de diversas áreas del país se preparan para el inicio de clases presenciales, así lo destacó el dirigente magisterial Humberto Montero.

Sin embargo, el docente cuestionó que el 30% de los colegios aún estén en reparación y con problemas de litigio de empresas que licitaron y se fueron a la quiebra, por lo que existe incertidumbre.

Vea también: Padres de familia esperan que el regreso a clases no se vea interrumpido por protestas

“Hay escuelas que no tienen agua, ni las condiciones”, dijo el dirigente. Destacó que, para no perder clases, se ha dividido la entrada de los grupos según la realidad del centro educativo.

De acuerdo con Montero, desconocen cuáles son los planteles que de este porcentaje tienen problemas y que no puedan iniciar con las clases.

También se refirió a la migración de estudiantes y planteles cuya matrícula a aumentado producto de ello.

“No hemos dicho que no queremos iniciar clases, hemos aceptado el reto queremos retornar el 7 de marzo, pero no están viendo la realidad del centro educativo, que no tiene agua, logística y que no se le ha dado el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (Fece).

Vea también: Realizarán hisopados aleatorios a estudiantes en las escuelas con autorización de los acudientes

Indicó que la comunidad educativa ha presentado sus propuestas o estrategias para que los estudiantes no pierdan clases, sin embargo, están siendo ignoradas por los directores regionales.