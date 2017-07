Presidencia de Yanibel Ábrego será conflictiva, pronostica Teresita Arias

Las expresiones de la exlegisladora se dan, luego de la elección de la nueva presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego, quien expresó su inconformidad con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde se declaró inconstitucional el Decreto 441 del 25 de octubre de 2016 para regular los donativos y subsidios que entregan los diputados como parte del presupuesto de la Asamblea Nacional.

A juicio de Arias, lo que se celebró el pasado 1 de julio no fue una fiesta democrática, sino un episodio que vamos a recordar todo este año, porque la presidencia de la diputada Ábrego va a ser conflictiva”.

Y es que la nueva presidenta de la AN “no ha entendido que los fallos de la Corte son definitivos y no son apelables. Es decir, que lo que ella opine como diputada de la República, incluso como la que preside el primer Órgano del Estado no vale nada frente a un fallo de la Corte”, dando a entender que fueron “desafortunadas” las declaraciones emitidas por Ábrego sobre las donaciones.

Aunque la nueva presidenta de la Asamblea se reúna con el equipo de asesoría legal “no va a poder hacer nada”. “Si supiera y los años que ha pasado en la Asamblea le hubieran servido un poco para saber cómo funciona la constitución [sabría] que los fallos de la Corte son inapelables”, recalcó.

“Por eso es que la Corte es tan importante y corromperla como se ha hecho en el Gobierno pasado y en este es tan grave para los ciudadanos, porque cada uno de nosotros que apela a la justicia cuando cree que no se le ha atendido un reclamo justo y no se le han respetado sus derechos y se le han violado sus derechos, tiene que acudir al Órgano Judicial”, expresó.

“Que una diputada que además preside la Asamblea no haya entendido eso la pone en serios problemas y me indica algo más, que no ha entendido nada sobre el tema de la transparencia ni del rechazo”, aseveró la exlegisladora.

Yániz de Arias considera que la gente está indignada con las donaciones porque fue una indecencia y querer revertir esto, da la impresión que se van a dar otros mecanismos para esa compra y venta de conciencia y consensos en la Asamblea.

Lo que pasó el primero de julio es desalentador, porque se ve que el que viene es peor que el que se va”- Teresita Yániz de Arias.

Parte del problema de la corrupción es proveniente de la “discrecionalidad” y eso es fomentar la corrupción, expreso la exlegisladora.

Para Yániz de Arias, una de las tareas más desagradables y difíciles de afrontar cuando formó parte de la Asamblea Nacional, fue “atender una partida circuital con honestidad y transparencia”, porque la gente acude para que les resuelva las cosas que deberían hacer las instituciones (la lata de leche, el funeral, etc.), por lo que esas ayudas puntuales no resuelvan el verdadero problema.

La corrupción se va a ir resolviendo cuando la gente entienda que la escuela a la que asiste su hijo no sirve, que las calles están llenas de huecos y que el centro de salud donde asisten no hay medicamentos producto de la corrupción, del juego y el clientelismo, otro gallo va a cantar, concluyó Yániz de Arias.