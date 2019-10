Discusión de reformas constitucionales 'podría caerse', dice abogado Ernesto Cedeño

El abogado Ernesto Cedeño dijo que, si los diputados no reflexionan y se sigue dando lo que sucede actualmente en la Asamblea Nacional, que es implantar sus ideas, pensamientos y los de su bancada y no lo que quiere la ciudadanía, se pueden caer o dar al traste las reformas Constitucionales.

Expresó que se ha visto cómo algunos diputados están divorciados de la realidad y de su electorado, proponiendo normativas que violan incluso el derecho internacional.

Reconoce que en la actual Constitución está establecido que los diputados puedan hacer modificaciones del método que se ha escogido, pero cada uno conforme a su propio albedrío y propios intereses, aspectos familiares y amistades, empiezan a introducir reformas sin consensuar no con su colectivo, ni con el electorado.

Sobre el mismo tema, el diputado independiente Edison Broce, publicó un video en su cuenta de Twitter donde pide que se suspenda la discusión del proyecto de reformas a la Constitución y sean debatidas " con profundidad y prudencia en la legislatura de enero".

Mencionó que este lunes 21 de octubre, se les citó para iniciar el debate a las 10:00 a.m., pero pasadas las 9:00 a.m., se les dijo que no se iban a discutir.

A juicio de Broce, la discusión se está llevando de una manera muy acelerada y que no es posible que reciban bloques de páginas para estudiarlas y ser aprobadas de un día para otro porque la Asamblea Nacional gastó tiempo y dinero haciendo consultas.

Aseguró que requieren de tiempo para estudiar todo lo que se dijo en esas consultas por lo que no ve bien que para el 31 de octubre se tenga que aprobar la primera fase del proyecto.

Solicito respetuosamente a la Asamblea que se suspenda la discusión de las #ReformasConstitucionales y que sean debatidas con profundidad y prudencia en la legislatura de enero. El apuro trae cansancio. pic.twitter.com/otQkX7Umuu — Edison Broce ♻️ (@EdisonBroce) October 22, 2019

Caso Arquesio Arias

Sobre el caso del diputado Arquesio Arias dijo que salió bien librado tras la audiencia de aplicación de medidas cautelares que se realizó este lunes 21 de octubre en la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Reconoció que es un caso que no se había visto antes en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), ya que no conoce de otro diputado al que se le haya impuesto una medida cautelar restrictiva de libertad, además de la admisión de la causa en contra del parlamentario, que tampoco es usual.

Sostiene que Arias salió bien librado porque en otros procesos, desde el punto de vista penal que por menos de las causas que se le imputan, sin que hubiese prueba idónea, lo primero que pide el fiscal y que decretan los jueces de garantías, es una detención provisional.

Cedeño resaltó que la decisión que se ha tomado en el caso de Arias manda un mensaje y que no puede ser que para las personas que no son diputados se le imponga otro código, visión o medidas basadas en otras perspectivas, porque debe haber unidad de criterios.

“ Lo que se determinó [en el caso del diputado] no es lo que se ve en el SPA para causas similares, pero se ha dictado un precedente”, dijo el abogado.

Agregó que como en la Asamblea Nacional no se puede legislar a través de videollamada, lo que debería hacer el diputado es enviar una nota para habilitar a su suplente.