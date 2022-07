Pese a haberse instalado una mesa de negociación entre el gobierno y los docentes en la provincia de Veraguas, con el objetivo de suspender el paro nacional, los maestros decidieron levantarse y declarar una huelga indefina por no haber recibido, según ellos, una respuesta satisfactoria.

El docente Luis Sánchez, secretario general de la Asociación Veragüense de Educadores, manifestó que de parte del Gobierno lo que se hizo fue explicarles que si se congela el precio del combustible, entonces se tendrían que eliminar otros programas sociales.

Destacó que, actualmente existe una crisis social, porque no solo son los docentes que están en la calle, sino que los padres de familia y estudiantes se han sumado, porque todos están afectados por el costo del combustible.

Sánchez aseguró que los docentes, aunque no tienen autos, quienes trabajan en áreas de difícil acceso ahora tienen que pagar el doble de lo que antes gastaban.

Agregó que han levantado un estudio para presentárselo al Gobierno, una vez tuvieran una propuesta, pero esto no fue así. Aseguró que en mayo tuvieron conversaciones con representantes del Gobierno donde abordaron el tema, pero la respuesta ha sido que el combustible sigue subiendo.

Dijo que continúan dispuestos a seguir en la mesa de negociación, haciendo un llamado al vicepresidente de la República , José Gabriel Carrizo, para que nombre una comisión para atender el tema y no una que hable sobre la crisis económica a nivel mundial, porque eso ya lo saben.

“Aquí hay estudiantes que llegan con la esperanza de comer cuando llegan a las escuelas y no hay comida porque está muy cara y hay que reducir. Hay estudiantes que no tienen útiles escolares porque los padres no trabajan y se les es difícil acceder a la canasta básica familiar”, indicó.

Advirtió que el Gobierno tiene la solución para esta crisis que podría agravarse la próxima semana, por lo que reiteró el llamado a Carrizo para negociar puntos de acuerdos y continuar con el diálogo.

Afirmó que hasta el momento no cuentan con una nueva fecha para reunirse con los representantes del Gobierno.