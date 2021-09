Luego de dos meses de juicio en el caso ‘Pinchazos’ contra el expresidente Ricardo Martinelli, el proceso entra en una etapa importante, y es que el testigo protegido de la Fiscalía está presentando sus descargos en los que explica, cómo ocurrieron las escuchas telefónicas, testimonio que deberá ser evaluado por las juezas del Tribunal.

Mitchell Doens, quien participa del proceso en calidad de querellante, manifestó en Noticias AM, que en esta ocasión percibe un ambiente diferente al del juicio pasado, cuando Martinelli fue declarado no culpable.

Aseguro que "la defensa está desesperada, esgrimiendo posiciones de amenaza y exigiendo facilidades como la de que no se mencione el nombre del exmandatario en los medios".

“Lo que estoy viendo es una desesperación seria, porque se ve que el señor Martinelli no tiene el ambiente que tuvo en el juicio pasado. Ya él no cuenta con amigos en el gobierno, ya no cuenta con amigos en el Consejo de Seguridad, la gente de la Corte Suprema de Justicia se ha distanciado, todo esto incidió en el juicio anterior; y como no tienes esos accesos ni amistades, tú ves que hay desesperación porque las juezas han mantenido una posición firme”, expresó.

Agregó que también se ve en las declaraciones de la defensa, que quiere dilucidar el juicio en los medios de comunicación, “amenazando a los fiscales, figuras y personas, lo que demuestra desesperación”.

Para Doens lo más importante ha sido la presentación de los siete cuadernillos, "donde aparecen cada una de las víctimas, las formas en que violaron sus derechos y seguridad, que ya habían sido presentados en el juicio contra Pérez y Garúz".

Explicó que ahora es turno de los testigos de dar fe y testimonio de que ese material visto por las juezas.

Según Doens, existen y sobran pruebas para comprobar quién dio la orden para que se realizaran los pinchazos, manifestando que hay declaraciones cuando se empezó a mover en el Consejo de Seguridad, testimonios de los miembros del Consejo de Seguridad y las pruebas de cómo se dieron estos pinchazos.

“Ellos dicen que esto es una persecución, pero a todas luces, y está comprobado en las dos audiencias anteriores, de que hubo delito. El problema es que la defensa y los jueces en aquella ocasión se fueron por el procedimiento y se quiso dar a entender que a este señor se le montó una persecución política, que está lejos de la realidad, hubo delito”, aseguró.

Considera que en esta ocasión la situación para el expresidente es para que sea penalizado y sentenciado.

Aclaró que en lo personal no ha sido objeto de amenazas, y desconoce si algún otro testigo lo haya sido porque esto se comunica al Tribunal lo que corre en contra de la defensa, pero sí asegura que ha habido negociaciones y es por ello que algunos se han retirado.