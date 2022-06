“Incapacidad e incompetencia en el cargo ha demostrado el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, luego de indicar que el bajo presupuesto ha dificultado su gestión", manifestó el exdiputado y exministro de esta cartera, José Antonio Domínguez.

Además, Domínguez señaló que Sabonge no está preparado para este cargo.

Vea también: Ministro Sabonge califica de 'diferencias de criterios' los cuestionamientos del diputado Robinson

Puntualmente, el exdiputado se refirió a los trabajos de mantenimiento de la vía Ricardo J. Alfaro, cuyas labores iniciaron en el anterior gobierno y la empresa a cargo no tiene excusa para que hayan finalizado.

“Yo puedo aceptar que en una vía tan transitada como esta, el trabajo no puede avanzar a la velocidad que requiere, pero no hay ninguna excusa para que no hayan terminado”, dijo.

A juicio del también exministro, hace falta, educación, preparación y voluntad para hacer las cosas.

Domínguez fue más allá, al calificar que se está frente a un gobierno donde la incapacidad, la ineptitud y la improvisación, son los que gobiernan, apartando el tema político y refiriéndose al tema profesional.

Vea también: Benicio Robinson cuestiona al ministro Sabonge en congreso del PRD

Sobre el proyecto de la Línea 3 del Metro y la construcción de un puente sobre el canal o un túnel, auguró que de ser este último, podría estar costando más de 2 mil millones de dólares.

“Estamos en un país donde el juega vivo por parte los políticos que gobiernan es galopante, estamos destruyendo Panamá”, recalcó.

En cuanto al tema de la deuda que mantiene Odebrecht con el Estado y que la empresa siga participando de licitaciones, Domínguez duda que se le pueda cobrar y si ocurre, dijo que como gobierno “tendrán la oportunidad de llenarse los bolsillos”.

Recalcó además, que se le envía un mensaje al mundo de que Panamá es el lugar ideal para venir a hacer proyectos porque pueden “coimear”.