"Lo hice por Panamá, por mi país, y por la euforia de querer ir al Mundial. En el 2013, se lloró y lloré. Lo que hice, lo hice sin pensar", aseguró Elida.

A pocos minutos de que concluyera el encuentro Panamá-Costa Rica, el pasado 10 de octubre, Elida entró decidida a la cancha.

"La historia no podía ser tan cruel con la selección y repetirse lo que sucedió en 2013 ante Estados Unidos, y perder la posibilidad de ir a Rusia 2018", manifestó "La Fula".

La señora Elida se sorprende de la cantidad de personas que le escriben y le envían mensajes de admiración. "Me escriben mucho, me felicitan, me dicen que me aman. Gracias por sus muestras de cariño. Jamás pensé que esto me llevaría a la fama".

Elida sufre de hipertensión, por lo que sus compañeros asumían que se trataba de un colapso en su salud.

"La Doña", como también la llaman ahora, aseguró que lo volvería a hacer por la selección, cuando la vea en aprietos, aunque le cueste su puesto en el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) donde lleva más de 20 años laborando.

Con información de Emilio Batista