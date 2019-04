Dos compañías presentan propuestas para la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica

Solo dos compañías presentaron sus propuestas de cinco precalificadas. Estas fueron: Interconexión Eléctrica S.A., Consorcio InterPanamá y China Electric Power and Technology Co Ltd.

El Proyecto Cuarta Línea de Transmisión aumentará la capacidad del sistema, permitiendo trasladar toda la energía renovable del occidente del país a los centros de consumo e importar energía más barata que estuviera disponible en el Mercado Eléctrico Regional.

“Hoy, con este acto de licitación internacional competitivo, transparente y con reglas claras, alcanzamos el momento cúspide de un proceso que inició en 2016”, manifestó Gilberto Ferrari, gerente general de Etesa. “Es nuestra prioridad desarrollar esta línea de transmisión en tiempo oportuno para conseguir que esté en operación cuando se necesita para no incurrir, nuevamente, en costos incrementarles e innecesarios para el país”, añadió el gerente general.

Al incrementar la capacidad del sistema se disminuyen las pérdidas de potencia y energía de $51.6 millones al año a $29.4 millones. Las pérdidas y los activos son pagados directo desde la tarifa, por lo que estos $22 millones menos, serían una compensación automática de lo que cueste la línea.

El esquema BOT (“build, operate and transfer”, “construir, operar y transferir”), bajo el que se desarrolla la Cuarta Línea de Transmisión, es una modalidad que le permite a Etesa la inclusión de financiamiento privado y el desarrollo por un contratista de mayor experiencia en proyectos de esta magnitud. Sin embargo, la concesión de transmisión en Panamá la mantiene únicamente Etesa.

Esquema que fue reconocido por la agencia calificadora Moody’s Investors Service al otorgar a la empresa la calificación BAA1, con perspectiva estable.

El proyecto atravesará 317 kilómetros desde Bocas del Toro hasta Panamá por la costa caribeña del país. Al no recorrer paralela a las líneas 1, 2 y 3, le brinda redundancia y seguridad al sistema, de manera que, si existiera un incidente en cualquiera de las dos rutas, no se afectaría todo el sistema interconectado nacional.

Etesa recordó que el proyecto comprenderá dos fases. “Para no tener que licitar un nuevo proyecto en 230 kV de occidente a oriente en los próximos 5 a 10 años, se ejecutará este proyecto en dos etapas, la primera para satisfacer las necesidades de hoy y del futuro inmediato”, comentó Ferrari.

“La segunda fase se ejecutará cuando incremente la generación y sea necesaria. Con esto, evitamos tener que gestionar dos veces servidumbres y estudios de impacto que representarían costos para estos proyectos que se pagan directo desde la tarifa”, agregó.

Sobre el proceso

El proyecto Cuarta Línea de Transmisión ha sido presentado y aprobado en los Planes de Expansión desde 2014 y cumpliendo un cronograma que permite que el proyecto inicie operaciones en julio de 2023.

Etesa dio inicio formal en 2016 con consultas y la gestión de la asesoría de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), parte del Grupo del Banco Mundial, para la preparación del proyecto y su diseño preliminar, proponiéndose cumplir los más altos estándares internacionales ambientales, sociales y de calidad.

Teniendo esto, Etesa inició el proceso de consulta previa, libre e informada con los pueblos originarios en diciembre de 2017. Siendo este el proyecto más grande en su categoría en la región, el 28 de mayo de 2018 se publicaron los lineamientos para hacer una pre calificación de contratistas, a fin de asegurar que quienes participen en la licitación tengan las capacidades financieras y técnicas para realizar el proyecto.

La precalificación se realizó el 3 de agosto de 2018, cuando se presentaron seis grupos y empresas, cinco de los cuales cumplieron los requisitos mínimos solicitados.

La evaluación de propuestas técnicas y económicas del proyecto se realizarán de manera separada.

Luego de recibido el informe de la Comisión evaluadora de las propuestas técnicas, Etesa notificará la fecha de apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de los interesados.

Sobre Etesa

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) es una sociedad anónima con capital 100% estatal que inició operaciones el 16 de enero de 1999, cuenta con $977 millones en activos a diciembre de 2018, más de 3,000 kilómetros de líneas de transmisión y 17 subestaciones.