ENA no ha sido comunicada formalmente del fallo de la CSJ

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) no ha sido comunicada formalmente del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin embargo, será respetuosa y está a la espera del alcance del mismo, así lo manifestó este jueves 11 de octubre, en conferencia de prensa, Larissa Landau, asesora legal de ENA.

El miércoles se informó que el aumento del peaje en cinco casetas del Corredor Sur, aprobado por el actual gobierno en el año 2016, fue declarado ilegal por la Sala Tercera de la Corte.

Landau dijo que ayer conocieron de este fallo que declaró ilegal el incremento en el ajuste de las tarifas en el año 2016 y la instalación de tres nuevas tarifas de peajes.

“Esto afectaría a la equiparación que se hizo en Costa del Este, en el entronque del Hipódromo-Chanis, la que se dio en la caseta remota de Atlapa, la caseta en dirección a Vía Israel y la tarifa nueva de Punta Pacífica”, destacó.

Aseguró que ENA, desde su punto de vista, ha cumplido como administradora de la concesionaria ENA Sur, conforme con lo establecido en la Ley 5 de 1988, de concesiones administrativas para revisión de peajes y establecía que el contrato de concesión de los corredores tenía que mantener cuál era el mecanismo para hacer los ajustes tarifarios de peajes.

Entiende que lo que demandan es que no se cumplió con un proceso en 2002 de consulta ciudadana.

“Somos respetuosos de las decisiones que se adoptan en la Corte Suprema de Justicia, pero el planteamiento es que no fue una consulta ciudadana tal cual lo establecía la ley de 2002. Nuestro entendimiento es que no le es aplicable a las concesionarias porque no son empresas públicas. Es un derecho establecido en un marco jurídico específico que le rige a las sociedades concesionarias y también es un tema de seguridad jurídica de estos contratos, porque la tarifa de peajes es lo que le permite al inversionista resarcir la inversión que originalmente realizó en la construcción de los corredores y que a esta fecha estamos pagando”.

Sobre regresar el dinero por el pago desde agosto de 2016, Landau dijo que entiende que no es en efecto retroactivo, por lo que insistió en que debe darse la aclaración del Consejo de Gabinete, por conducto del Ministerio de la Presidencia.