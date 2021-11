Más de 900 millones de dólares se ejecutaron en contrataciones directas, aprovechando el estado de emergencia decretado por la pandemia. A más de un año y nueve meses, aún se desconoce cuándo se levantará esta medida, tiempo en el que el gobierno deberá rendir informe de los gastos.

El economista Felipe Argote señaló que, cuando se hacen estas compras no solo se debe argumentar, sino demostrar que las ganancias de los beneficiados fueron razonables o la mínima, ya que con este mecanismo no se consigue el mejor precio porque no se hacen cotizaciones.

Vea también: Práctica de 'remo' ayuda a la reactivación económica de Veracruz

Consideró que los gastos que se han realizado, demuestran que este es un " país rico lleno de gente pobre", debido a que a estas compras directas habría que sumarle la planilla abultada y los viáticos de representantes y diputados.

“Este es un país rico repleto de pobres porque aquí se malgasta el dinero público, y hay una concentración de la riqueza. Si ese dinero que se usó en pandemia se hubiese usado para mantener el tejido empresarial, el tejido social; hubiera pasado lo que ha pasado en otros países que tienen una inflación porque la economía está creciendo muy rápido, no hay gente para trabajar, mientras que aquí el desempleo está en 20 % y empeora”, manifestó.

El economista recordó los escándalos que se suscitaron en este tiempo, expresando que la Contraloría General de la República lejos de dar claridad de cómo se ha gastado el dinero, lo que hace es decir que es un secreto que no se puede publicar. Para Argote, esto se da porque cuando se quedan sin espacios la corrupción se hace evidente.

Destacó que al gobierno se le está acabando el tiempo y es momento de tener un plan para recuperar el tejido económico, porque en lugar de esto lo que hicieron fue gastarse la plata a dos manos.

Vea también: Surgen irregularidades tras culminar plazo para la reactivación de contratos

“En este momento lo que debemos tomar son las medidas específicas para salvar a este país, no recoger sus despojos, no esperar que haya una gran crisis que ya es evidente que está iniciando, desde ahora hay que hacer un plan”, destacó.

Sobre la contención de gastos, Argote señaló que ha dado en la columna de funcionarios que se han mantenido trabajando, mientras que a representantes le aumentan 5 mil dólares en viáticos, hay asesores con altos salarios en sus casas y policías que se jubilan y al día siguiente están nombrados a los que no se les está aplicando esta austeridad.

aseveró que el gobierno tiene que hacer un agresivo plan de inversión pública para dar trabajo a aquellos que no tienen. Enfatizó en que el Estado debe tener un plan a largo plazo, pero se han quedado con un modelo económico de los años 80.

Mencionó que no cree que este gobierno rinda cuentas de lo que sucedió, no obstante, sí espera que en el futuro haya gente honesta que establezca los mecanismos para que se dé cuenta de los gastos y se pongan a buen recaudo a aquellos que tomaron lo que no es suyo.

Vea también: Ciudadanos dicen que el dinero no alcanza y piden ajustar el salario mínimo

El pasado 3 de noviembre el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, declaró que en diciembre se levantaría el estado de emergencia y contarán con cinco días para presentar el informe de gastos.