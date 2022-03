Para el economista Felipe Argote, la crisis en el alza de combustibles y otros productos debe ser atacada de forma generalizada y no sectorizada, porque toda la sociedad se está viendo afectada, no obstante, reconoce que el Estado solo atiende a quienes están en capacidad de hacer cierres de calles en vez dar soluciones equitativas.

Manifiesta que la situación se divide entre los que pueden traspasar el costo y los asalariados que no tienen opciones y aunque el Estado debería establecer una estrategia de conjunto para hacer los ajustes y que haya una distribución equitativa en la reducción del poder adquisitivo.

El economista destacó que la política de dar subsidio a aquellos que tienen músculos para presionar, lo que hace es debilitar las posibilidades del otro sector de la población.

“Esto no se trata de que la gente tenga solidaridad o consciencia, la gente trabaja en función de sus propios intereses”, aseveró Argote, indicando que en este momento de pérdidas todos consideran la necesidad de que sus intereses sean prioritarios para el conjunto de la sociedad, es por eso que el Estado debe definir cuánto pagas y cuánto pierdes para que haya equidad.

Dineros de contrato con Minera Panamá

Considera que el contrato con Minera Panamá debe seguirse negociando porque se les entregó los recursos naturales a una transnacional sin ningún trámite, en vez de establecer un calendario coherente para que poco a poco se vaya pasando a administración panameña como sucedió con el Canal de Panamá.

Sobre los dineros que se designarán al programa de Invalidez, Vejez y Muerte, Argote dijo que en cinco años el déficit es de 12 mil millones de dólares, y con los 190 millones que se pondrán por años no llega a mil millones en cinco años, o sea, de 12 mil millones que se requieren no se llegará a mil, entonces es un parche que tratará de tapar el hueco, pero no va solucionar el problema.

“Tenemos que vivir la vergüenza de ver a una señora tocando la paila para que le den un bono de 20.00 dólares por 80 millones de dólares que se le dieron a los promotores de vivienda a inicio de la crisis”, manifestó.

Reiteró que se necesitan estrategias para tener las herramientas que resuelvan los problemas de la población.

Sobre el nuevo Instituto de Planificación para el Desarrollo, dijo que lo probable es que se desarrollen teorías que no se van a implementar.