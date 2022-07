El economista Raúl Moreira manifestó que la crisis permanente en la ha estado envuelto el gobierno desde la pandemia, y que no fueron confrontadas han sido parte de los detonantes de la explosión social que hoy atraviesa el país por el alto costo de los combustibles y los alimentos.

“Decíamos que si el gobierno no daba muestra del compromiso que tenía para enfrentar esta situación, cuando fuera necesario pedir a la población algún grado de sacrificio iba a ser difícil porque la respuesta lógica es: si tú haces lo que te da la gana por qué me pides a mí que me sacrifique”, indicó.

Sostuvo que según la encuesta de la Cámara de Comercio, "Panamá Cuéntame", cinco de diez panameños están en desacuerdo de cómo el Gobierno maneja los recursos del Estado.

Moreira destacó que el alza en el precio de los combustibles se veía venir desde antes que acabara la pandemia, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas debió dar un informe de cuál era la situación futura y las acciones q se podrían tomar, pero no se hizo, por lo que se tiene un gobierno reactivo que se la pasa apagando fuego.

Destacó que, aunque siempre hay una discusión sobre la adquisición de la deuda, si no se hace con control de forma racional y responsable, entonces se van a pedir préstamos para pagar préstamos como sucede hoy día.

Dijo que los subsidios que se están dando en el transporte público para evitar el alza del pasaje debe ser verificado de forma científica para saber si realmente está siendo efectivo o no.

Moreira hizo la comparación con las recaudaciones para diciembre del 2019, asegurando que el Estado tiene 1,300 millones de dólares menos en recaudaciones tributarias y un déficit fiscal de más de 3,000 millones de dólares, por lo que considera que no es viable un subsidio generalizado de 3.95 dólares, ya que, además de los 100 millones de dólares que ya se están destinando para algunos sectores, esto se duplicaría y ningún gobierno podría soportarlo.

Sobre los subsidios, dijo que de no tenerse los niveles de pobreza estarían tres o cuatro puntos por encima de los actuales, sin embargo, indicó que es necesario focalizar los subsidios para quien realmente los necesita y que tengan una puerta de salida para que no se conviertan en algo permanente.

Consideró que es necesario que haya una cuota de sacrificio por parte del gobierno y que se note, no como instituciones que pasan por encima de la crisis como si estuvieran en otro planeta, para de esta manera generar una probabilidad de que la población adopte sacrificios.