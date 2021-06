Economistas reaccionan tras anuncio de flexibilidad bancaria

El anuncio del presidente de la República, Laurentino Cortizo, sobre flexibilidad bancaria producto de la Covid, no tardó en generar reacciones por parte de especialistas económicos.

Uno de ellos, el economista y catedrático universitario, Felipe Argote, quien sostuvo que no es con subsidios, ni con bonos solidarios que se resolverá la situación económica, sino promoviendo la reactivación de la economía que podría ser por medio de proyectos de infraestructura pública.

Sobre la moratoria, sostuvo que, “en cualquier momento el cliente puede acercarse al banco a rogarle al banco, que no le quite la casa o el carro, realmente aquí no hay ninguna negociación”.

Agregó que al final el banco siempre tendrá la última palabra, “mientras no haya capacidad de pago por parte de toda la clase media que perderá sus propiedades, no habrá opción solamente la que el banco decida”.

Con información de Luis Jiménez