Edgardo, el héroe que lucha contra la hidrocefalia y sueña con ser policía

Edgardo pesa más de 80 libras, pero su madre saca fuerzas de donde no las tiene, y puntual a las 7 de la mañana llega con su hijo en brazos a la escuela John F. Kennedy en Chilibre. Ya en el salón de clases, lo acomoda en su puesto y sale a ganarse unos reales para poder comer en la tarde.

Edgardo sueña con graduarse y ser policía, incluso lo dibuja en sus cuadernos.

“Quiero ser policía porque quiero ayudar a las personas. Quiero ser policía de tránsito para vigilar y que no se accidenten”, compartió Edgardo.

La hora del recreo es difícil, mientras todos los niños salen a distraerse y comer, él se queda solo en el salón de clases. Su maestro no se atreve a cargarlo mucho, necesita una silla de ruedas para movilizarse en la escuela.

“Se me hace difícil y peligroso llevarlo. Si se me cae puedo hacerle más daño. En las horas especiales yo me quedo con él”, señaló Armando Gómez, maestro de Edgardo.

“Tengo ganas de salir, pero no puedo salir. ¿Qué puedo hacer?”, lamentó el joven.

Antonia Merida sueña con ver a su hijo graduado de la primaria. Seguirá luchando para suplir las necesidades básicas de Edgardo.

“Lo que yo consigo, lo que mi hermano me da, es para que vaya a la escuela. Le gusta mucho la escuela”, afirmó Antonio.

“Vemos que falta ayuda económica. Requiere de mucha atención, los costos médicos son elevados”, reconoció Regina Carranza, subdirectora de la escuela.

Salir de la escuela es otra odisea. Antonia lo busca al salón de clases y, con la bolsa en la espalda y su hijo en brazos, regresa a su casa con la esperanza de un mejor futuro para su hijo.