Dr. Eduardo Ortega: Vacunas de Sinovac con eficacia cerca al 100% en casos moderados y severos

De acuerdo con el doctor Eduardo Ortega, miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19, la efectividad de la dosis anticovid China ha estado cerca del 100% en la aplicación que se ha dado en pacientes moderados y severos contagiados por la COVID-1. Esto, en países como Brasil, Chile y Turquía.

Según Ortega, la eficacia de la vacuna CoronaVac de la casa farmacéutica Sinovac cuando se probó en Brasil fue de 50% e incluía COVID leve, moderado y severo.

Vea también: Aprueban uso de emergencia de la vacuna china Sinovac

Incluso dijo que cuando la probaron en pacientes de covid moderado la efectividad subió a un 83% y en contagiados severos la dosis logró el 100% de eficacia.

En tanto, un estudio realizado en Turquía arrojó que la vacuna de Sinovac obtuvo una eficacia de 83%

También se han recibido datos preliminares de su efectividad en Chile de un 87%. No obstante, en este país no hay casos severos, ni hospitalizados y por ende no hay decesos, expresó el experto.

Con información de Kayra Saldaña