El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, aseguró que existe cerca de un 50% de avance en los temas consensuados en la mesa de reactivación económica planteada para la recuperación post pandemia, sin embargo, aclaró que el hecho de que se avance en estos temas no significa la reactivación como tal, sino que se trata de una ruta a seguir.

Señaló que en materia de industria se está trabajando por promover la marca país para que las personas consuman lo nacional, además, hay un plan para promover el turismo, señalando que si estas políticas se sostienen en el tiempo podrían dar buenos resultados y generar empleos.

Sobre el aumento de los precios por la inflación a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, Castillo manifestó que son aumentos que se deberán enfrentar con políticas públicas. Destacó que se debe construir un Estado austero, racionalizar el gasto público y utilizar los recursos en inversiones que generen oportunidades económicas para el país y eso es algo urgente que se debe hacer.

Indicó que el Estado debe eliminar la discrecionalidad y desburocratizar los procesos para que sean ágiles y ayuden a que la actividad económica se desarrolle de manera expedita.

Para el abogado, el Estado debe tratar de evitar que un hecho externo como el aumento de los combustibles, tenga un afecto directo sobre la economía que no se puede evitar, pero sí mitigar.

“Esta situación que es importada sin lugar a duda va a causar consecuencias directas en la economía de los panameños, va a haber una escalada de precios y debemos manejarla con mucho tino para disminuir los efectos de crisis que hemos estado viviendo desde el 2020 y recordar que antes del 2020 ya había una desaceleración, haciendo políticas focalizadas para mantener la cohesión social”, manifestó.

Castillo señaló que ante la crisis las empresas tendrán que se más eficientes, analizar su estructura de costo, medir la realidad del mercado porque no se pueden aumentar costos sin medir si la gente podrá pagarlos, así que deberán tratar de controlar sus costos para evitar aumentos descontrolados en sus productos.

“Vamos a vivir periodos de turbulencias que se unen a los que hemos estado viviendo durante este periodo de pandemia, espero que los factores externos se vayan resolviendo para lograr que nuestra economía se fortalezca y se genere empleos para que los panameños tengan la oportunidad de resolver sus problemas de manera digna”, expresó.

Dijo no estar de acuerdo con los subsidios desaforados, se debe hacer un análisis del costo-beneficio para el país, además de que deben estar dirigidos a personas vulnerables y no a entes o personas que no tienen necesidad.

Enumeró los problemas que tiene el país como el manejo de basura, problemas de agua, en el aeropuerto, de conectividad interna que son obstáculos para que el turismo crezca.

Sostuvo que debe haber una política de planificación para que el Estado y la empresa privada vayan de la mano con el objetivo de hacer valer las oportunidades que tiene el país.