Sempris asegura se hicieron consultas públicas en proyectos de ampliación vial

El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, aseveró este jueves 28 de febrero en Noticias AM que se realizaron las consultas públicas necesarias en los proyectos de ampliación de la vía Panamericana desde el Puente de las Américas hasta Arraiján y de la avenida Omar Torrijos.

Sempris respondió las críticas hacia la gestión de la institución e hizo un recuento de los proyectos viales de pasadas administraciones, para reiterar la importancia de estas dos nuevas obras. “Entre Corozal y Paraíso es el último tramo que hace falta para que toda la red vial que interconecta Arraiján y el área metropolitana sea de cuatro carriles”, dijo en Noticias AM.

Según Sempris, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) otorgó en 2012 un permiso de compatibilidad con la Zona del Canal para el proyecto de la vía Omar Torrijos. "En 2016 se hacen unas modificaciones en el diseño del proyecto y nuevamente la Autoridad del Canal de Panamá otorga una compatibilidad con las operaciones del Canal", señaló.

El ministro de Ambiente aseveró que las consultas fueron "debidamente realizadas" y se hicieron las publicaciones en los periódicos.

"No recibimos respuestas de los actores", detalló Sempris. "No es hasta finales de octubre y noviembre que algunos actores se activan, indicando que no fueron consultados".

Recordó que que el proceso de impacto ambiental implica la participación de un "número importante" de entes, que forman parte del sistema interinstitucional del Estado.

La Alcaldía de Panamá, asociaciones de residentes, Ciudad del Saber y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) son algunas de las instancias que han presentado recursos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el proyecto.

A mediado de este mes, la Sala Tercera de la Corte suspendió provisionalmente el estudio de impacto ambiental, que permitió el proyecto.

"Eso es parte del proceso democrático, que demuestra una separación de poderes. Está en todo su derecho de establecer cualquier tipo de querella en la materia", señaló el ministro en Noticias AM.

Además, desmintió que se hayan removido cerca de 2 mil 500 metros cúbicos e indicó que las obras son fiscalizadas.

"Es muy fácil criticar al ministro de Ambiente por una decisión que ha tomado el sistema", espetó Sempris.