Empresarios destacan que Panamá inicia el año en la peor situación de salud de la región

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap), hizo referencia este domingo 3 de enero de 2021, al discurso del presidente Laurentino Cortizo, dado durante la instalación de la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional (AN).

En su boletín semanal “ Cámara Opina” manifestaron que, el mandatario minimizó que Panamá inicia el año con la peor situación de salud de la región y cierra el 2020 con la caída económica más abrupta de Latinoamérica, por lo que urgen planes de acción inmediatos.

Además, consideran que hizo falta la autocrítica frente a errores cometidos y se optó por puntualizar el cumplimiento de promesas con incongruencias, obviando la necesidad de una hoja de ruta sanitaria, económica y social a corto plazo.

“ Se destacó como cumplida la promesa de reformas constitucionales, cuando la sociedad reclama cambios y no basta con solo presentar propuestas. Dichas reformas han quedado en el limbo porque se inició un proceso del cual el Ejecutivo no se adueñó como lo exigía el electorado, no se le ha dado seguimiento, ni continuidad y, por ende, carece de resultado alguno”, se lee en el comunicado.

También destacan el estancamiento de leyes, como la de Asociación Público-Privada, que desde hace un año está a la espera de reglamentación, lo que impide su implementación; al igual que, programas cuyas ejecuciones caen en tela de duda, cuando se habla de austeridad con eficiencia, mientras que el país terminó el año con una caída en ingresos tributarios de aproximadamente 30% y los gastos de funcionamiento del Estado, y principalmente su planilla, sigue creciendo sin signo alguno de contención del gasto.

El gremio empresarial considera que hizo falta el compromiso de la administración gubernamental con la transparencia, cero corrupción y la rendición de cuentas, particularmente en un momento de tanta dificultad.

Agrega que el momento era propicio para explicar al país, con diáfana claridad, una hoja de ruta en materia de salud y en especial el plan de vacunación contra la COVID-19; así como, iniciativas para la creación y generación de empleos siendo estas, sin duda, las prioridades de la nación en este momento.

La cuarentena debió presentarse ante la sociedad, no como un elemento aislado, ya que está comprobado que como tal no funciona, sostienen desde la Cciap, sino como parte de un conjunto de iniciativas con tiempo definido y objetivos claros para cortar la cadena de contagio.

Proponen algunas acciones en los próximos días:

Los expertos señalan que se necesita un programa intenso de trazabilidad y aislamiento en áreas de foco de infección que permita cortar el contagio. Expresan que ponen a disposición su apoyo desde el sector privado y la sociedad civil aportando voluntarios para ese proceso.

Asimismo, resaltan que, la sociedad espera con urgencia que se dé a conocer el plan logístico detallado de importación, almacenaje y distribución de las vacunas contra el Covid-19.

Insisten en el llamado a las autoridades para presentar detalles y señalan que una vez más, hay carencia de una comunicación ordenada, sistematizada y precisa de cantidades, fechas y procesos, entre otros.

“No basta con que los responsables digan que estamos listos, esta información debe ser pública y sujeta a escrutinio”, planten el comunicado de la Cciap.

Llamaron también a la revisión del Decreto Ejecutivo No. 229 de 15 de diciembre de 2020; ya que la situación exige propiciar condiciones para la sostenibilidad de empresas; mientras que, los trabajadores puedan ser reintegrados gradualmente, según las condiciones económicas de cada empresa y aquellas acciones que estén contempladas en el Plan de Gestión del Ministerio de Salud; sin fueros ni privilegios para la recontratación.

Esperan que en el actual mes de enero el Órgano Ejecutivo presente y la Asamblea Nacional apruebe el Proyecto de Ley que establece un régimen temporal de procesos de reorganización conciliada con los acreedores, con la finalidad de contribuir a la sostenibilidad de las empresas y la protección del empleo.

“ Reconociendo la grave afectación que produjo el cierre de actividades económicas por más de seis meses ordenado por el gobierno y en momentos en que, se decretan nuevamente medidas de cierre, restricción de movilidad y cuarentena que pone en riesgo la continuidad de empresas y limitaran la reactivación de empleos, sería congruente que el gobierno implementara medidas de solidaridad para con aquellos que estén suspendidos y han perdido sus puestos de trabajo, reduciendo la jornada en el sector público que no se encuentre en el frente contra el COVID-19; en lugar de, estar anunciando ascensos y aumentos automáticos mientras se predica un plan de austeridad. Con este ahorro, se les aumentaría el apoyo a las personas con contratos suspendidos”, expresa el gremio.

Con la instalación de la legislatura esperan que la actuación del Órgano Legislativo esté a la altura de un momento crítico para el país, y de cuyos miembros aguardan propuestas alejadas de contenidos populistas, que cuenten con la participación y respaldo de la mayor parte de los actores que den el menor espacio a las improvisaciones y equivocaciones.

Asimismo, del Órgano Judicial se esperan tareas con prontitud bajo los principios de legalidad, empezando por la diversidad de recursos ligados a acciones y decisiones tomadas en los últimos meses que esperan la definición de la Corte.