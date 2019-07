Encuentra anomalías en controles de importación de carnes y quesos provenientes de EEUU

En el 2006, Laurentino Cortizo renunció a su cargo como ministro de Desarrollo Agropecuario por estar en desacuerdo con algunos temas incluidos en el TPC. A una semana de tomar posesión como presidente de la República, el gobierno de Cortizo se encuentra con irregularidades por la falta de supervisión de este tratado. Los productores y ganaderos exigen mejorar los controles.

“Sabemos que esto es poner orden. El presidente hace una ordenanza por medio de buenos funcionarios y esto cambia”, opinó Áquiles Acevedo, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan).

Entre las anomalías, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, detectó, por ejemplo, que desde el 2013 el arancel del queso mozzarella rallado se cobró erróneamente en un 15%, en vez de 30%. Esto afectó a los productores nacionales de leche grado C.

“A Panamá entra de los Estados Unidos 8.8 millones de litros de este producto en 2018, cosa que afectó tremendamente al productor nacional”, señaló Martínez.

“¿Cómo es posible que haya queso mozzarella importado a $1.62 de Dinamarca, cuando el precio del litro de leche en Dinamarca anda por $0.36 el litro y para hacer un kilo de queso mozzarella rallado se necesitan 10 litros de leche? Son maleanterías”, cuestionó Educlides Díaz, secretario de Anagan.

También faltó mayor supervisión de las carnes importadas de los Estados Unidos. La Anagan pide al Ministerio de Comercio e Industrias y a Aduanas mirar el proceso con lupa.

“La carne Joyce está entrando y no hay quien la verifique a ver si cumple con ese régimen de Prime y Choice. No había los controles, Aupsa tampoco lo estaba haciendo. Creemos que esto ha permitido el ingreso de carne beneficiándose de aranceles a los que no tenía derecho”, declaró Martínez.

Durante el primer Consejo de Gabinete, se aprobó un decreto que modifica el arancel de importación del queso mozzarella rayado y lo reestablece al 30%. Los ganaderos esperan que Aduanas cuente pronto con un recinto refrigerado para la supervisión de los cortes de carne que entran a Panamá.