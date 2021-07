Enfermeras continúan a la espera de que autoridades de salud cumplan con los acuerdos

Luego de 3 meses, desde el pasado 30 de abril, cuando se levantó la medida de paro de labores por más de 48 horas, decretado por las enfermeras, para solicitar a las autoridades de salud el cumplimiento de los acuerdos establecidos y que por derecho les corresponde desde hace más de 5 años, estas continúan a la espera del cumplimiento de lo pactado.

Ana Reyes de Serrano, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), manifestó que a pesar de que se les ha dado respuesta a algunas de las peticiones, las autoridades de salud aún no han cumplido con algunos puntos del acuerdo que quedo por escrito en el mes de abril y las enfermeras se preguntan qué ha pasado.

Según la representante del gremio, aún hay muchos profesionales de enfermería que no han cobrado, si se les han pagado las vigencias expiradas, pero en el tema de las especialidades, las permanencias por antigüedad y los contratos, no se ha respetado el acuerdo, actualmente hay 15 enfermeras que reclaman este punto del pacto y otras que, por temor a represalias, no se atreven a hablar y hacer pública la molestia de su situación actual.

"Nosotros recibimos a diario información, fotos y quejas del personal de enfermería a nivel nacional que nos cuestionan que en que ha quedado todo lo acordado", indicó Reyes, quien añadió que era una promesa que quedó plasmada en un papel por parte del Ministerio de Salud.

Reyes de Serrano aclaró que muchas enfermeras y enfermeros, por temor a que se tomen acciones con ellos, no quieren que digan sus nombres y muestren las pruebas de la situación que viven a diario, no se les paga y no respetan el tema de la continuidad de los contratos y el agotamiento por el trabajo es extremo.

Por último, solicitó al Ministerio de Salud, en nombre de las enfermeras a nivel nacional que el personal de recursos humanos del Minsa, acelere los procesos de permanencia y pago a las enfermeras, porque nunca se descartan las medidas de presión