Los magistrados del Tribunal Electoral realizaron este lunes 24 de junio, la entrega formal de credenciales a 59 diputados y suplentes de la Asamblea Nacional (AN).

Los diputados salieron electos en los comicios del pasado 5 de mayo de 2019.

En tanto, 12 diputados aún no reciben su credencial porque no están en firme, ya que aún no se han resuelto los procesos de impugnación.

La Asamblea Nacional está compuesta por 71 diputados.

El próximo 1 de julio, los diputados, algunos nuevos, reelectos y otros que vuelven después de años de haber pasado por el Legislativo asumirán sus curules en el palacio Justo Arosemena.

El diputado independiente electo, Juan Diego Vásquez dijo que es necesario buscar transparencia y proponer buenos proyectos de ley "consensuados", que tengan repercusiones positivas en la vida de los panameños.

El resto de los diputados podrían recibir sus credenciales en las próximas semanas, luego de que se resuelvan las impugnaciones de los circuitos 8-1, 8-7, 8-9, 8-10 y el 4-2 de la provincia de Chiriquí.

Magistrados del Tribunal Electoral realizan entrega formal de credenciales a 59 diputados y sus suplentes electos en las pasadas elecciones del 5 de mayo de 2019. #EleccionesPanamápic.twitter.com/Ds16JXCIuO — Tribunal Electoral (@tepanama) 24 de junio de 2019

Con información de Luis Jiménez