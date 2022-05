El aumento de la planilla de hasta 5,000 nuevos funcionarios mensuales entre enero y marzo, y las licitaciones que realiza la Asamblea Nacional de espalda a la realidad económica que atraviesan cientos de hogares panameños siguen generando repudio en parte de la población.

El abogado Ernesto Cedeño insiste en que existe una mesa de nombramientos dentro del gobierno y la mala gestión pública que se realiza es parte de las causas que generan protestas como las que se dan en Colón, porque ven que hay dinero para algunas cosas, pero para atender sus necesidades básicas no hay.

Para Cedeño, hay que tomar acciones legales, porque estas cosas tienen que parar. Manifiesta que en medio de la contención de gastos, aumentar la planilla sin una justificación adecuada no se puede concebir.

Indicó que se necesita una Contraloría “eficiente, eficaz y pertinente”, que haga auditoría en los puestos para ver si realmente trabajan o no en la Asamblea, mientras que en el Ministerio de la Presidencia se puede verificar cuántos de los nombrados están inscritos en el ala gubernamental.

“Estoy de acuerdo con que se acceda a los puestos públicos por mérito, pero abrir los puestos públicos como un botín de algún caudillo eso es repudiable. El primero que tiene que hacer los ajustes haciendo las auditorías es la Contraloría General de la República, si hay un Contralor que en algunos puntos no cumple su papel entonces vamos a ir a la debacle”, expresó.

Con los 52 millones de dólares adicionales en la planilla se podría fortalecer el sistema de salud, el sistema educativo, abastecer de internet a escuelas entre otras obras públicas, mencionó el abogado.

Recalcó que es importante que las personas exijan la rendición de cuentas y que cumplan con sus funciones.

Recordó que el contralor Gerardo Solís acudió una vez a la Asamblea, no se permitieron los cuestionamientos y prometió regresar, no obstante, hasta el momento no lo ha hecho.

Sobre la contratación de menús sin descripción de los alimentos, cantidad de platos a entregar o costos de los platos que realizó recientemente la Asamblea, Cedeño dijo que no debieron ser refrendados por pocos transparentes, ya que no se describe la licitación.

Comparó esta licitación con licitaciones que realizan otras instituciones por el mismo servicio de forma detallada, indicando que el refrendo al contrato de la Asamblea “es una vagabundería”.

Envió un mensaje al contralor a realizar su trabajo haciendo las debidas auditorías y al Contralor de la Administración a que juegue su papel.