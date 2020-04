Pérez Balladares califica conflicto entre diputados del PRD como 'una situación de bajo nivel'

El exmandatario fue entrevistado este viernes 24 de abril, en el programa Mesa de Periodistas de TVN Radio.

Pérez Balladares además consideró que ese tipo de discusiones suelen originarse debido al pase de favores, ya que, si se hubiese tratado de una diferencia derivada de una iniciativa legislativa, todo se habría desarrollado de manera civilizada y no con agresión verbal o física.

También mencionó que es el momento propicio para que se desarrollen las reuniones entre todas las bancadas para discutir cómo se le va a hacer frente a la crisis. También para que el presidente Laurentino Cortizo Cohen llame a la reflexión.

Asegura que tanto la diputada Harding, como Salazar tienen el derecho de presentar los recursos legales que consideren.

Reitera que no cree que la situación generada en la AN represente un “ pase de factura” para Cortizo Cohen, pues no cree que el problema entre los parlamentarios se derivó de la sanción o no de un proyecto de ley.

En ese sentido, el expresidente tampoco cree que la falta de sanción de las iniciativas relacionadas con moratorias, sea desinterés del presidente, ya que sería uno de los principales beneficiados de la aprobación de la población.

Afirmó, desde su punto de vista, que las propuestas no son viables y de nada sirve sancionarlas si no se podrán llevar a la práctica y hay una falta de comunicación al respecto.

Explicó que es fácil decir que los bancos no cobren intereses, sin tomar en cuenta que, si no lo hacen, no pueden pagar a los empleados y tampoco a los ahorristas. Es decir que se amarrarían las manos a un sector que puede ayudar en el momento de crisis.

Suponer que al Ejecutivo no le da la gana de sancionar las propuestas, porque quiere ser enemigo de todo el mundo, es una posición absurda”, recalcó Pérez Balladares.

Para la recuperación de la economía, afirmó que se debe ejecutar un plan basado en tres etapas, donde el primero es el relacionado con las medidas sanitarias en el que se levanten las medidas sanitarias en el momento correcto.

La segunda etapa será cuando se considere se pueda ir regularizando y volviendo a la normalidad de movilidad y el tercer momento es el de la economía en el que se sabrá cuando el consumidor pueda retomar sus hábitos de consumo y el inversos pueda volver a invertir.

El PRD por dentro

El exmandatario considera que se han cometido serios errores en el partido del que forma parte, como por ejemplo que el Comité Ejecutivo Nacional esté manejado por exmiembros de la AN, además de no dar el valor que se merecen los representantes de corregimiento y dárselo a los diputados.

Por otra parte, expresó que hay una falta de liderazgo en el partido que es espeluznante.