Escritora Ileana Gólcher enfrenta serios problemas de salud tras cirugía en la CSS

Luis Esquivel Gólcher, hijo de la escritora rompió el silencio con lo que le ocurre a su madre en la Caja de Seguro Social (CSS).

El hijo de Gólcher aseguró en una publicación en Facebook que el sistema de salud de la CSS está matando.

Ileana Gólcher fue intervenida el pasado lunes 26 de marzo de 2018 en una operación de reemplazo total de cadera. Días después de una radiografía se comprobó que la prótesis se desprendió.

“Desde ese día permanece en cama (54 días), con una pierna desprendida, sin poder moverse ni levantarse, llamadas van y vienen, pero siempre lo mismo, no hay prótesis en el CSS, la compra de la prótesis no se efectúa, no hay cupo o cama, mientras mi madre está en urgencias, por efectos colaterales”, expresó el hijo de la escritora.

Tras difundirse la información en redes sociales, el director de la CSS, Alfredo Martiz informó que se tomaron cartas en el asunto con la profesora Gólcher, que fue traslada en horas de la tarde a un centro médico privado.

Con información de Meredith Serracín.