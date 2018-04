Clínica estética cerrada por el Minsa, podría reabrir con otro nombre

Una de sus excolaboradoras asegura que allí la obligaban a realizar procedimientos insalubres con los pacientes y que ahora la amenazan por haberlos reportado ante las autoridades.

Ángela Guerrero asegura que sus antiguos jefes no le han pagado su liquidación y que la amenazan constantemente para que se retracte.

Guerrero los denunció porque la obligaban a realizar procedimientos irregulares en una estética que estaba ubicada en Vía Porras y que fue cerrada en enero pasado.

Entre las anomalías, detectadas por las autoridades había bolsas con jeringuillas que supuestamente se reutilizaban con los pacientes.

Las autoridades de salud certificaron que en ese local había también personal con carnés falsos.

A Ángela le preocupa que quienes fueron condenados por realizar procesos invasivos de forma ilegal en esta estética, ya fueron puestos en libertad y se están promocionando nuevamente en las redes sociales.

“Ellos recibieron una pena de tres años que fue cambiada por mil dólares de multa”, aseguró Guerrero.

Para Sasha Castillo, presidenta de la Asociación Médica de Estéticas de Panamá, no entiende como se da un aviso de operaciones a personas que ya enfrentaron procesos por prácticas insalubres.

“Estas personas ya se les cerraron un local, salieron bajo fianza y están en el país. Ahora le volvieron a dar un aviso de operaciones”, manifestó Castillo.

En la Asamblea Nacional no avanza un proyecto de ley que busca regular la medicina estética en Panamá, hay quienes sostienen que las normas actuales son muy débiles, y que no hay certeza del castigo para quienes juegan con la vida de las personas ofreciendo servicios con personal no idóneo.