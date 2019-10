Estiman que 200 mil personas participarán en desfiles en la capital

En la ruta uno se presentarán como abanderados Jorge Arosemena, director ejecutivo de la Ciudad del Saber y el viceministro de Cultura Gabriel González, quien es un prominente artista y pintor. En tanto, en la ruta dos estarán el deportista Mariano Rivera, quien entró recientemente al Salón de la Fama y el médico oncólogo Adán Ríos, por sus destacadas investigaciones

Sobre las nuevas modificaciones en el trayecto de la ruta 2 de los desfiles patrios de este 2019, Alegría, explicó que ahora pasará por la Avenida Balboa en vez de la Cinta Costera 2, mientras los puntos de referencia de inicio y culminación se mantienen.

Así las cosas, el desfile, saldrá del hotel República (frente al Astoria), para desplegarse en vía contraria hasta la intersección de calle 17 con la esquina del Mercado San Felipe Neri, dobla a la izquierda hacia la Avenida Balboa, pasa por la gasolinera Delta y finaliza en calle 29, después del teatro Assa. La tarima del Ministerio de Educación estará ubicada una cuadra antes de donde culmina el desfile, es decir, en los terrenos de calle 27.

En tanto, la ruta uno se mantiene igual. Saliendo desde la estación de combustibles Delta de calle 50, pasa por la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, continúa por el supermercado Rey y finaliza en la intersección de la vía Porras con calle 50. La tarima presidencial estará ubicada en los estacionamientos de farmacias Arrocha.

Se recordó que el 3 de noviembre, día en que se celebrarán los 116 años de separación de Panamá de Colombia, los actos iniciarán a las 5:00 a.m. con las tradicionales dianas en el Palacio Presidencial; a las 7:00 a.m. izada del Pabellón Nacional; a las 7:30 a.m. el Te Deum en la Catedral Metropolitana Basílica Santa María La Antigua y a las 8:15 a.m. se realizará el Consejo Municipal de Panamá.

En la ruta 1 participarán 31 centros educativos y siete bandas independientes, mientras que, en la ruta 2 desfilarán 30 escuelas y seis bandas independientes.

El 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, el desfile empezará a las 8:00 a.m. en ambas vías, en la ruta 1 marcharán 33 centros escolares y 11 bandas independientes y en la ruta 2 se presentarán 28 escuelas y nueve independientes.